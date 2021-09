Blije Virgil van Dijk: ’Vroege goal goed voor gevoel bij Turkse fans’

Dat zei de captain direct na de wedstrijd tegenover de NOS.

„Over de eerste helft kunnen we alleen maar positief zijn”, aldus Van Dijk. „Als we de bal verloren, hadden we hem door het snelle druk zetten direct weer terug. Dat hadden we tegen Montenegro ook al goed gedaan.”

De aanvoerder zag Davy Klaassen al binnen de minuut de score openen. „Dat je vroeg scoort helpt natuurlijk ontzettend. Ook ten opzichte van het gevoel bij hun supporters, die komen er dan toch wat minder goed in. Als je de bal steeds snel terugwint, geeft dat een boost.”

Een slordig momentje in de Nederlandse defensie, waar ook Van Dijk bij betrokken was, kostte Oranje nog een tegengoal in de slotminuut. „Ik had al geel en dan ga je er toch niet volle bak in, maar hij raakte me vol op mijn enkel”, zei de captain, die Cengiz Ünder 6-1 zag maken. „Maar al met al was het een hele mooie avond. Er is bij ons geen enkele twijfel, over een maand wachten de volgende twee belangrijke wedstrijden.”

’Klaassen de beste’

Memphis Depay was met drie doelpunten ontzettend belangrijk voor Oranje, maar de aanvalsleider was toch niet helemaal tevreden. „De eerste drie ballen lever ik in. Natuurlijk ben ik dreigend en belangrijk voor het team, maar ik verwacht meer van mezelf. Gelukkig was het resultaat vanavond geweldig, natuurlijk geholpen door de goede start. Davy Klaassen was misschien wel de beste mand op het veld, samen met Stefan de Vrij en Virgil van Dijk. Davy weet wanneer hij in de box moet komen, daar komt die geweldige eerste goal uit. Daar wil ik meer van zien.”

