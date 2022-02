Sport Kort: Topruiters in aangepaste editie Dutch Masters

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Topruiters in aangepaste editie Dutch Masters

13.47 uur: Het internationale paardensportevenement The Dutch Masters in Den Bosch gaat dit voorjaar in aangepaste vorm door. Van 11 tot en met 13 maart komen topruiters uit in dressuur- en springwedstrijden. De wedstrijden zullen steeds om 22.00 uur eindigen en er zijn maximaal 1250 toeschouwers per dagdeel welkom, meldt de organisatie.

Het besluit tot een aangepaste editie komt na de coronapersconferentie van 25 januari en daaropvolgend overleg met de veiligheidsregio. „Het is ontzettend belangrijk voor de paardensport, de fans, de Rolex Grand Slam of Show Jumping en de evenementenbranche dat The Dutch Masters doorgang kan hebben”, zegt toernooidirecteur Marcel Hunze. „We zijn heel blij dat we weer samen met de fans ’s werelds beste ruiters kunnen aanmoedigen.”

Het programma zal zich als gevolg van de coronavoorschriften concentreren in de hoofdpiste en bestaan uit de internationale rubrieken. Het gaat onder meer om de FEI World Cup Dressage op vrijdag (grand prix) en op zaterdag (kür op muziek) en de Grand Prix voor springruiters op zondagmiddag. Op vrijdag- en zaterdagavond worden de belangrijkste rubrieken ter voorbereiding op de Grand Prix verreden.

De organisatie werkt met vaste zitplaatsen, rekeninghoudend met de 1,5-meterregel. Het promodorp ontbreekt dit jaar.

Portugese verdediger Cancelo nog langer bij Manchester City

13.09 uur: Manchester City heeft de Portugese verdediger João Cancelo langer aan zich gebonden. De 27-jarige international tekende bij voor twee jaar en is nu tot en met 2027 vastgelegd bij de koploper in de Premier League.

„Manchester City is een fantastische club. Er is geen betere plek om te voetballen en het is een groot plezier bij deze club te horen”, aldus Cancelo, die in 2019 overkwam van Juventus en zich bij City heeft ontwikkeld tot een van de belangrijkste krachten in de ploeg van trainer Pep Guardiola.

Technisch directeur Txiki Begiristain roemde de veelzijdigheid van Cancelo. „Of hij nu rechtsback, linksback of op het middenveld speelt, hij toont hetzelfde hoge niveau. Dat is een droom voor een manager.”

Taiwan meldt zich alsnog op openingsceremonie Spelen

11.56 uur: De delegatie van Taiwan op de Winterspelen zal zich alsnog laten zien bij de openings- en sluitingsceremonie. Het land in de Oost-Chinese Zee wordt door China gezien als een afvallige provincie. De communistische volksrepubliek probeert het eiland diplomatiek te isoleren en wil niet dat andere landen Taiwan behandelen als een onafhankelijke staat.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC), dat Taiwanese atleten sinds 1981 toelaat tot olympische toernooien onder de vlag van Chinees Taipeh, had gevraagd het besluit de ceremonies te boycotten te heroverwegen. Taiwan had onder meer de zorgen over de coronapandemie als reden opgegeven om niet te hoeven verschijnen. Na herhaaldelijke verzoeken vanuit het IOC werd besloten „uit respect voor de olympische gedachte” vrijdag toch aanwezig te zijn.

De Taiwanese delegatie bestaat uit vijftien personen, onder wie vier atleten. Wintersporten zijn er door het (sub-)tropische klimaat niet populair.

Oud-biljarter Ben Velthuis (77) overleden

11.32 uur: Na een kort ziekbed is op 77-jarige leeftijd de in de biljartwereld zeer bekende Ben Velthuis overleden. Naast een uitstekende biljarter was de boomlange Velthuis ook bekend als bestuurder en organisator. De in Twente geboren biljarter heeft grote verdiensten voor de vaderlandse biljartsport gehad en was in alle biljartdisciplines nationaal kampioen.

Daarnaast was hij zeer succesvol als speler van een driebandenteam uit Hengelo en kende hij met dat team vele hoogtepunten met het behalen van Europese titels. Midden jaren 80 kwam hij ook uit voor de toenmalige professionele biljartorganisatie BWA.

WK zwemmen in Japan weer met een jaar uitgesteld

10.23 uur: De wereldkampioenschappen zwemmen in het Japanse Fukuoka zijn opnieuw met een jaar uitgesteld. Dat internationale zwemfederatie FINA heeft het evenement nu verschoven naar 14 tot en met 30 juli 2023. De aanhoudende coronapandemie is de aanleiding om de WK voor het tweede jaar op rij te verplaatsen. Het besluit heeft ook gevolgen voor de WK zwemmen die gepland stonden voor november 2023 in Doha (Qatar). Die zijn nu verzet naar januari 2024.

„Gezien de huidige situatie van de coronapandemie en de maatregelen die momenteel in Japan van kracht zijn, zijn de FINA en het organisatiecomité van Fukuoka 2022 overeengekomen om de 19e editie van de wereldkampioenschappen zwemmen te verplaatsen naar juli 2023. De 20e editie van de WK zwemmen zal nu plaatsvinden in januari 2024. Deze beslissingen zijn genomen in het beste belang van alle betrokkenen”, aldus FINA-voorzitter Husain Al-Musallam.

De WK in Japan zouden in eerste instantie worden gehouden in de zomer van 2021, maar omdat toen de met een jaar uitgestelde Olympische Spelen van Tokio plaatsvonden, werden de kampioenschappen verplaatst naar mei 2022.

Zesde zege op rij voor basketballers Warriors

09.37 uur: De Golden State Warriors hebben hun draai weer gevonden in de NBA. Na een mindere periode boekte de ploeg in Houston tegen de Rockets alweer de zesde overwinning op rij. Het werd 122-108 voor de Warriors, die in Stephen Curry met 40 punten hun topschutter hadden. De Houston-fans zagen lijdzaam toe hoe hun favorieten de elfde thuisnederlaag op rij leden.

Voor Curry, die 21 punten in het laatste kwart maakte, was het de zesde keer dit seizoen dat hij tot ten minste 40 punten kwam. Zijn ploeggenoot Andrew Wiggins kwam uit op 23 punten. Bij Houston was Christian Wood (24 punten) de topscorer. Golden State blijft tweede in de westelijke divisie, achter het vooralsnog ongenaakbare Phoenix Suns.

Russische skeletonners ontbreken na positieve coronatest in China

08.48 uur: De Russische skeletonners Nikita Tregubov en Vladislav Semenov kunnen niet meedoen aan de Olympische Spelen. Beide atleten testten positief op het coronavirus en moeten daardoor afzien van hun reis naar China.

Tregubov testte eerder al positief, maar hoopte bij een nieuwe test alsnog groen licht te krijgen. Dat gebeurde niet. De 26-jarige Tregubov won bij de Spelen van 2018 een zilveren medaille. De Russische biatlete Valeria Vasnetsova en de Russische kunstschaatser Michail Kolyada testten eerder positief en ontbreken ook op de Spelen.