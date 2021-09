Live Eredivisie: Feyenoord al snel op voorsprong tegen Heerenveen

Volg alle duels via ons live scorebord, met de opstellingen, de doelpuntenmakers en extra statistieken.

Pedersen fit genoeg om te spelen bij Feyenoord

Marcus Pedersen is fit genoeg om woensdagavond (21.00 uur) met Feyenoord te spelen tegen Heerenveen. Er waren twijfels over de rechtsachter, omdat hij afgelopen weekeinde in het gewonnen duel met PSV uitviel na een botsing met ploeggenoot Gernot Trauner. Een dag voor de wedstrijd nog had coach Arne Slot wat twijfels over de inzetbaarheid van de Noor.

Bryan Linssen keert weer terug in de spits bij de Rotterdammers.

PSV door oog van de naald

PSV heeft de zeperd van afgelopen zondag in Eindhoven tegen Feyenoord (0-4) maar net kunnen wegpoetsen. Uit bij promovendus Go Ahead Eagles wonnen de Eindhovenaren in de slotfase door een rake kopbal van aanvoerder Marco van Ginkel: 2-1. PSV-trainer Roger Schmidt wisselde er - net als afgelopen zondag- lustig op los.

Cody Gakpo viert de 0-1 Ⓒ ANP/HH

Ajax

Kersverse koploper Ajax maakte dinsdagavond al de lange reis naar het zuiden waar het tegen Fortuna Sittard speelde. Swingen zoals thuis tegen Cambuur (9-0 winst), dat lukte de Amsterdammers niet, maar de ploeg had geen enkel probleem met Fortuna. In Limburg werd er met 0-5 gewonnen, terwijl er vijf verschillende spelers trefzeker waren. De Amsterdammers blijven daardoor bovenaan staan in de Eredivisie.

De goal van Noussair Mazraoui wordt gevierd. Ⓒ ProShots

Brabantse derby

In de Brabantse derby werd RKC Waalwijk dinsdagavond geklopt door Willem II. De Tilburgers speelden zich vorig seizoen pas op de laatste dag veilig, maar staan na de 1-2 zege zowaar tweede in de Eredivisie in afwachting van de duels van PSV en Feyenoord. Onder de nieuwe trainer Fred Grim beleeft Willem II dus een droomstart van het nieuwe seizoen.

Doelman Etienne Vaessen stompt de bal weg. Ⓒ ProShots

Programma Eredivisie

Dinsdag 21 september

Fortuna Sittard - Ajax 0-5

RKC Waalwijk - Willem II 1-2

Woensdag 22 september

18.45 uur: Go Ahead Eagles - PSV 1-2

18.45 uur: NEC - FC Utrecht 0-3

20.00 uur: FC Groningen - Vitesse

21.00 uur: Feyenoord - SC Heerenveen

21.00 uur: PEC Zwolle - Sparta Rotterdam

Donderdag 23 september