Live Eredivisie: Gakpo schiet PSV aan de leiding bij Eagles

Volg alle duels via ons live scorebord, met de opstellingen, de doelpuntenmakers en extra statistieken.

PSV begint met Phillipp Mwene aan de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De rechtsback miste zondag het verloren thuisduel met Feyenoord (0-4) vanwege een blessure.

Marco van Ginkel keert ook terug in de basisformatie van PSV, net als Noni Madueke. Zij begonnen niet tegen Feyenoord omdat trainer Roger Schmidt vond dat zijn ploeg behoefte had aan frisse spelers. De Duitse coach kreeg na de nederlaag tegen Feyenoord veel kritiek op zijn wisselbeleid.

PSV-trainer Roger Schmidt Ⓒ ProShots

Olivier Boscagli keert in Deventer terug in de defensie van PSV. Hij voetbalde de laatste duels op het middenveld. Jordan Teze, Armando Obispo, Bruma en Davy Pröpper starten op de bank. Zij verschenen zondag wel aan de aftrap voor de ontmoeting met Feyenoord.

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli en Max; Van Ginkel Thomas en Doan; Madueke, Zahavi en Gakpo.

Bekijk ook: Gegoochel Roger Schmidt leidt tot vernedering

Bekijk ook: Jens Toornstra staat symbool voor energie Feyenoord

De goal van Noussair Mazraoui wordt gevierd. Ⓒ ProShots

Ajax

Kersverse koploper Ajax maakte dinsdagavond al de lange reis naar het zuiden waar het tegen Fortuna Sittard speelde. Swingen zoals thuis tegen Cambuur (9-0 winst), dat lukte de Amsterdammers niet, maar de ploeg had geen enkel probleem met Fortuna. In Limburg werd er met 0-5 gewonnen, terwijl er vijf verschillende spelers trefzeker waren. De Amsterdammers blijven daardoor bovenaan staan in de Eredivisie.

Bekijk ook: Ajax geeft signaal af met sterkste opstelling

Bekijk ook: Ajax bindt ook Fortuna Sittard aan zegekar

Bekijk ook: Erik ten Hag voorspelt mooie toekomst Jurriën Timber

Doelman Etienne Vaessen stompt de bal weg. Ⓒ ProShots

Brabantse derby

In de Brabantse derby werd RKC Waalwijk dinsdagavond geklopt door Willem II. De Tilburgers speelden zich vorig seizoen pas op de laatste dag veilig, maar staan na de 1-2 zege zowaar tweede in de Eredivisie in afwachting van de duels van PSV en Feyenoord. Onder de nieuwe trainer Fred Grim beleeft Willem II dus een droomstart van het nieuwe seizoen.

Bekijk ook: Willem II trekt droomstart door in derby

Bekijk ook: Fred Grim wil droomstart vervolg geven tegen zijn oude club

Programma Eredivisie

Dinsdag 21 september

Fortuna Sittard - Ajax 0-5

RKC Waalwijk - Willem II 1-2

Jens Toornstra is de man in vorm bij Feyenoord. Ⓒ HH/ANP

Woensdag 22 september

18.45 uur: Go Ahead Eagles - PSV

18.45 uur: NEC - FC Utrecht

20.00 uur: FC Groningen - Vitesse

21.00 uur: Feyenoord - SC Heerenveen

21.00 uur: PEC Zwolle - Sparta Rotterdam

Donderdag 23 september