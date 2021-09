Live Eredivisie: kan Ajax goede vorm vasthouden in Sittard?

Volg alle duels via ons live scorebord, met de opstellingen, de doelpuntenmakers en extra statistieken.

Antony begint de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. De Braziliaanse buitenspeler kreeg zaterdag rust tijdens het gewonnen thuisduel met SC Cambuur.

Daley Blind keert ook terug in de basisformatie van de koploper van de Eredivisie. Hij viel zaterdag in tegen Cambuur. Davy Klaassen en Maarten Stekelenburg zijn nog geblesseerd. Zij worden in Sittard opnieuw vervangen door Steven Berghuis en Remko Pasveer.

De geblesseerde Devyne Rensch ontbreekt ook nog bij Ajax.

Opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez en Blind; Álvarez, Berghuis en Gravenberch; Antony, Haller en Tadic.

De vraag is of de Amsterdammers de goede vorm van de laatste week vast kunnen houden. In een paar dagen tijd slachtte Ajax in Europa niet alleen Sporting Portugal (5-1), ook Cambuur moest eraan geloven (9-0).

Brabantse derby

In de Brabantse derby ontvangt RKC Waalwijk dinsdagavond Willem II. De Tilburgers speelden zich vorig seizoen pas op de laatste dag veilig, maar staan na de eerste vijf wedstrijden op een verrassende vierde plek. Onder de nieuwe trainer Fred Grim beleeft Willem II dus een droomstart van het nieuwe seizoen.

PSV hoopt zich woensdag te herstellen van de harde klap die het afgelopen zondag van Feyenoord kreeg. In eigen huis gingen de Eindhovenaren hard onderuit in de topper tegen de Rotterdammers (0-4).

Feyenoord ontvangt woensdag SC Heerenveen in De Kuip. De formatie van Arne Slot hoopt tegen de Friezen door te pakken na het geweldige resultaat van zondag tegen PSV.

Programma Eredivisie

Dinsdag 21 september

18.45 uur: Fortuna Sittard - Ajax

21.00 uur: RKC Waalwijk - Willem II

Woensdag 22 september

18.45 uur: Go Ahead Eagles - PSV

18.45 uur: NEC - FC Utrecht

20.00 uur: FC Groningen - Vitesse

21.00 uur: Feyenoord - SC Heerenveen

21.00 uur: PEC Zwolle - Sparta Rotterdam

Donderdag 23 september

18.45 uur: SC Cambuur - Heracles Almelo

21.00 uur: FC Twente - AZ