Live Eredivisie: Willem II neemt de leiding in Waalwijk

Ajax geeft signaal af met sterkste opstelling

Ajax is ook na speelronde zes koploper van de Eredivisie. De Amsterdammers ravotten zelf wat in de speeltuin bij Fortuna Sittard (0-5) en legden daarmee de druk bij de concurrentie, die woensdag in actie komt. En passant gaf Erik ten Hag een signaal af: begin gewoon in je sterkste opstelling. Het is...