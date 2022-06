PGA Tour waarschuwt golfers voor deelname aan omstreden toernooi

„Zoals op 10 mei aan ons hele ledenbestand is medegedeeld, hebben PGA Tour-leden geen toestemming gekregen om deel te nemen aan het evenement van de Saudi Golf League in Londen”, aldus de PGA Tour. Er werden geen mededelingen gedaan over mogelijke straffen.

Behalve Johnson is ook de Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen van plan deel te nemen aan de lucratieve LIV Golf Invitational Series. Saudi-Arabië financiert het toernooi in Engeland met 25 miljoen dollar (omgerekend 23,3 miljoen euro). Dat is de grootste prijzenpot in de geschiedenis van het professionele golf.

„Dustin heeft de afgelopen jaren af en toe over deze mogelijkheid nagedacht”, zei Johnsons manager David Winkler. „Uiteindelijk heeft hij besloten dat het in zijn eigen belang en dat van zijn familie is. Hij vond dit te aantrekkelijk om te laten schieten.”

Royal Bank of Canada maakte bekend de sponsorovereenkomst met Johnson te verbreken na de beslissing van de voormalig nummer 1 van de wereld. Hetzelfde geldt voor Graeme McDowell uit Noord-Ierland. „Als gevolg van de beslissingen van professionele golfers Dustin Johnson en Graeme McDowell om de LIV Golf Invitational Series-opener te spelen, beëindigt RBC de sponsorovereenkomst met beide spelers”, aldus de bank in een verklaring. „We wensen hen veel succes voor de toekomst.”