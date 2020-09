Interim-bondscoach Dwight Lodeweges: ’Ik vind het spannend, ja’

Hij vervolgt op de persconferentie: „De groep is niet nieuw voor mij, maar het is toch een nieuwe situatie. En Ronald vond dat destijds ook spannend, en ik ook. Hij heeft me nog een appje gestuurd en me succes gewenst”, aldus Lodeweges.

De oefenmeester laat weten dat hij niet bang is om de debutanten in de selectie ook daadwerkelijk te laten debuteren, zeker omdat centrale verdedigers Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij ontbreken door blessures. „Natuurlijk durf ik ze op te stellen, anders zou ik ze niet selecteren. Ik ben niet bang om ze er direct in te zetten.”

Lodeweges vindt dat ze een prima indruk hebben achtergelaten op de training. „Met Mo Ihattaren hebben we zeg maar tussen de linies getraind en je kan zien dat hij daar feeling voor heeft.” Ook Perr Schuurs en Owen Wijndal komen ter sprake. „Perr is op zijn manier heel eager en open, hij luistert naar alles en wil overal van meepikken.” En over Wijndal: „Dat is een goed mannetje, met een mooi linkerpootje. Die is lekker aan het warmdraaien. Eerst was hij wat schuw in het begin, maar hij komt op temperatuur.”

Van Nistelrooij bedankt

Ruud van Nistelrooij heeft bedankt om tijdelijk als assistent bij het Nederlands elftal aan te schuiven. Dat vertelde Lodeweges donderdag ook in Zeist.

Van Nistelrooij heeft het hoogste jeugdteam van PSV onder zijn hoede. „Maar hij was al ver in de voorbereiding in het komende seizoen”, zei Lodeweges. „Dat is ook prima en begrijpelijk. Daarna hebben we Erwin van de Looi gevraagd. Want we hadden twee goede opties. Hij vult het nu ook goed in.”

Wijnaldum

Ook Gini Wijnaldum, die niet wilde reageren op berichten dat hij naar FC Barcelona zou vertrekken, vindt het fijn dat hij terug is bij het Nederlands elftal. „Dit situatie is wel anders, maar we zijn blij voor Koeman. We moeten verder en hij zou willen dat we het goed afsluiten.”

Georginio Wijnaldum tijdens de persconferentie van het Nederlands elftal in voorbereiding op de wedstrijd in de Nations League tegen Polen. Ⓒ ANP/HH

Hij vervolgt: „Oranje voelt meteen vertrouwd, ik ben blij dat we weer kunnen. We hebben een goed team en elkaar tussendoor ook wel steeds erover gesmst. Maar ben blij dat we met elkaar kunnen trainen en wedstrijden spelen, want dat ging natuurlijk heel goed. Dat hebben we gemist, daar zat een groot gat van 9 maanden tussen. Toen is het gemis alleen maar groter geworden.”

Over de opvolging van Koeman kan Wijnaldum niet veel zeggen. „Ik heb ooit goed met Louis van Gaal samengewerkt, maar heb wel met meer trainers goed gewerkt. Het is aan de directie van de KNVB. Zij bepalen wie er voor de groep komt. We blijven als spelersgroep kritisch op elkaar en hebben als spelersraad tegen de directie gezegd hoe wij het zien. Koeman stond boven de groep maar gaf ons ook vrijheden.”