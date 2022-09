Teleurgestelde Wright reageert op Roglic: ’Moeilijk om te lezen’

De Sloveen voelt zich íets beter, zo meldt hij. „Ik kan een klein beetje lopen. Daar ben ik voor het moment al blij mee. Na de val kostte het me tijd om dingen op een rijtje te zetten. Ik vroeg me af: hoe kan dit? Mijn conclusie is dat hoe deze valpartij gebeurde niet acceptabel is. Niet iedereen heeft dat goed gezien. De waarheid is dat de val niet werd veroorzaakt door een slechte weg of door een gebrekkige veiligheid, maar door het gedrag van een renner. Ik heb geen ogen in mijn rug, anders had ik me breed gemaakt. Wright kwam van achter en reed het stuur uit mijn handen voordat ik het wist.”

Ploegleider Richard Plugge van Jumbo-Visma is blij met de reactie van Roglic. „Ik ben blij dat Primoz zich uitspreekt, in de spiegel kijkt en het gedrag van renners ook benoemt. Uit onderzoek blijkt dat in ongeveer de helft van de gevallen het koersgedrag van de renners debet is aan een valpartij. Niet remmen, maar doorduwen bijvoorbeeld. Het verbaast me niet, want elke renner heeft de wil om te winnen. Ik zou willen zeggen: rem en gebruik je verstand.”

Behoorlijk teleurgesteld

Het statement van Jumbo-Visma en Roglic kwam naar buiten tijdens de negentiende etappe, waarin Wright tweede werd achter Mads Pedersen. Na afloop werd hij op de hoogte gebracht van de aantijgingen. „Na de etappe kwam ik nog vol in mijn emotie terug in de bus en zag ik het statement van Jumbo. Het was lastig om te lezen en ik ben behoorlijk teleurgesteld”, schrijft het 23-jarige talent op Twitter. „Ik denk dat het onjuist is. Het team en ik hebben de beelden nog eens bekeken en ik zie oprecht niets dat ik fout heb gedaan. Het was gewoon een race-incident.”

Uit de rest van het statement van Wright blijkt dat hij geen zin heeft in een ruzie met Jumbo en Roglic. „Primoz is een geweldige coureur. Hij had de juiste flow te pakken en was een belangrijke uitdager voor de rode trui in Madrid. Het was een enorm verlies voor de race en ik snap het volledig dat hij zeer teleurgesteld is. Ik ben ervan overtuigd dat hij snel weer in koersen schittert. Hij was ongelooflijk indrukwekkend drie dagen terug. Ik voel met hem mee.”

