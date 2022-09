Bruno Martins Indi meldt zich bij Van Gaal af voor Oranje-interlands

De centrale verdediger viel zondag geblesseerd uit in de slotfase van de eerste helft van het duel van AZ met Ajax. „Toch maar een mri laten maken, het ziet er somber uit”, aldus Van Gaal op de persconferentie.

Martins Indi was een van de 25 spelers die zich maandag bij bondscoach Louis van Gaal mocht melden in het trainingskamp van Oranje in Zeist, maar is dus genoodzaakt om zich af te melden door zijn kwetsuur.

Polen en België

Nederland speelt donderdag in Warschau tegen Polen en sluit de groepsfase van de Nations League drie dagen later in Amsterdam af tegen België.

De ploeg van Van Gaal gaat in groep 4 van de A-divisie op kop met 10 punten uit vier wedstrijden. België heeft 7 punten, Polen 4 en Wales pas 1 punt.