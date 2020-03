Verbij is wel even klaar met schaatsen: ’Was niet echt mijn jaar’

Slecht was het zeker niet, Verbij won onder meer brons op de 1000 meter bij de EK Afstanden. Op dezelfde afstand staat hij bovenaan in het wereldbekerklassement, waarbij zaterdag in Heerenveen de beslissing valt. Toch had hij er meer van verwacht.

„Technisch lukt het allemaal niet zoals ik wil. Ik ben ook voortdurend aan het zoeken naar de juiste afstelling van mijn ijzers, dat moet volgend seizoen anders. Met het oog op de Olympische Spelen van Peking (2022) is er de komende twee jaar geen tijd meer om te kloten.”

Dat betekent ook dat hij zijn trainingen iets rustiger zal opbouwen komende zomer. „Vorig jaar was ik net een dag terug van vakantie toen we al op trainingskamp gingen. Dat sloeg helemaal nergens op. Mijn ploeggenoten bleken gewoon te hebben doorgetraind, waardoor ik constant op mijn tenen liep. Dat doe ik nooit meer. Dit jaar begin ik wat eerder, zodat ik mezelf niet in het rooie hoef te jagen.”

