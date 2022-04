Rafael van der Vaart: ’Ik zou nooit ’nee’ zeggen tegen rol in staf Oranje’

onze Telesportredactie

„Er is na de aankondiging dat Henk Fraser vertrekt als assistent van Louis van Gaal door tal van mensen aan mij gevraagd of ik een rol in de staf van het Nederlands elftal zie zitten. Ik ben niet het type dat op zo’n première-avond in Tuschinski tijdens mijn gesprek met de bondscoach zegt: ’Nou, Louis, als je me nodig hebt, hoor ik het wel’. Ik werk met plezier in Denemarken en heb geen (verkapte) sollicitatie nodig”, aldus Van der Vaart in zijn column in De Telegraaf.

"Wie mij nodig heeft, zoekt me op en dan is het een voordeel dat ik ook nog wat interlands en toernooien heb gespeeld"

„Vraag je aan mij of een selectie op een WK iemand nodig heeft die voor een goede sfeer kan zorgen, dan zeg ik ’ja’. Daar heb ik zelf wél aan gedacht. Louis is erg van de discipline en als je zes weken op elkaars lip zit, kan dat ook wel eens als vervelend worden ervaren.”

Rafael van der Vaart (R) springt in de armen van Khalid Boulahrouz. Op de achtergrond assistent- trainer Dick Voorn. Ⓒ ANP/HH

„Coocky Voorn werd in de periode van Bert van Marwijk als assistent ook gewaardeerd. Zijn rol was niet die van clown, wel van een man die voor ontspanning zorgde en tegen wie alle spelers graag aan praatten. In zijn algemeenheid is het iets waar ik wel over heb nagedacht.”

„Ik zou nooit ’nee’ zeggen. Bij mijn club Esbjerg bekleed ik feitelijk ook zo’n rol. Wie mij nodig heeft, zoekt me op en dan is het een voordeel dat ik ook nog wat interlands en toernooien heb gespeeld.”