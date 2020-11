Phillip Cocu ontslagen als coach van Derby County

Derby County presteert dit seizoen ondermaats. De ploeg van Cocu staat laatste en won pas één keer in elf competitieduels. Ook de assistenten Chris van der Weerden en Twan Scheepers vertrekken bij de club.

’Toekomst rooskleurig’

„Ik wil iedereen binnen de club bedanken voor de fantastische steun die ik vanaf mijn komst bij Derby County heb gevoeld; van het bestuur, de staf en alle spelers. Maar ook van de belangrijkste mensen binnen de club: de fans”, aldus Cocu. „Ondanks het feit dat het huidige seizoen helaas niet zo verloopt als gewenst, geloof ik in het project dat we gestart zijn. De toekomst ziet er rooskleurig uit voor Derby County. Ik wens iedereen bij Derby County het allerbeste, zowel op als naast het veld.”

Derby County wist dit seizoen alleen de uitwedstrijd tegen Norwich City te winnen. Cocu had met zijn ploeg al zeven keer verloren en pas 6 punten gepakt. Afgelopen weekend verloor Derby County van Barnsley (0-2), maar bij dat duel ontbrak Cocu op de bank omdat hij in quarantaine zat.

Fenerbahçe

Voor Cocu was Derby County na zijn periode bij PSV, waarmee hij drie keer landskampioen werd, zijn tweede buitenlandse club. In 2018 was hij kortstondig trainer bij het Turkse Fenerbahçe. De voormalig coach van PSV ging in de zomer van 2019 aan de slag bij The Rams.

Cocu had in Engeland de beschikking over onder anderen de 35-jarige vedette Wayne Rooney, de aanvoerder van de ploeg. Bij Derby County, dat op het punt staat te worden overgenomen door rijke Arabieren, spelen ook de Nederlandse keeper Kelle Roos en verdediger Mike te Wierik.