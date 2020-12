Overzicht buitenlands voetbal: Benauwde zege koploper AC Milan

AC Milan behield een voorsprong van vijf punten op stadgenoot Internazionale. De nummer 2 van de ranglijst versloeg Bologna met 3-1. Napoli (4-0 tegen Crotone) en Juventus (2-1 tegen Torino) staan op zes punten van de leidende club.

Zlatan Ibrahimovic ontbrak opnieuw bij AC Milan. De Zweedse aanvalsleider is nog niet hersteld van een dijbeenblessure, die hij twee weken geleden opliep in de gewonnen uitwedstrijd tegen Napoli

Duitsland: Bosz nadert Bayern met Leverkusen

Het in de Bundesliga nog altijd ongeslagen Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz heeft bij hekkensluiter Schalke 04 met 3-0 gewonnen. Daardoor nadert Leverkusen, waar Daley Sinkgraven aan de aftrap begon, koploper Bayern München tot op 1 punt en pakt het de tweede plaats op de ranglijst.

De bezoekers kwamen op voorsprong dankzij een eigen doelpunt van verdediger Malick Thiaw. De jonge Fin kopte de bal achter zijn eigen doelman Michael Langer, de 35-jarige Oostenrijker die vanwege keepersproblemen na drie jaar zijn officiële rentree beleefde bij Schalke. Langer was eigenlijk al gestopt met professioneel voetbal, maar zag zich na blessures van de goalies Frederik Rønnow en Ralf Fährmann genoodzaakt te hulp te schieten.

Patrick Schick juicht na zijn goal voor Bayer Leverkusen. Ⓒ AFP

In de tweede helft breidden Julian Baumgartlinger en spits Patrik Schick de score uit. Steven Skrzybski miste een strafschop namens Schalke.

De negatieve reeks van de ploeg uit Gelsenkirchen blijft zich met de nederlaag voortzetten. Schalke 04 heeft nu 26 wedstrijden op rij niet gewonnen in de Bundesliga. De laatste zege in competitieverband dateert van januari. De ploeg van trainer Manuel Baum heeft dit seizoen pas zes keer gescoord in tien duels.

Spanje: Real Sociedad moet koppositie aan Atletico Madrid laten

Real Sociedad heeft in La Liga de koppositie moeten afstaan aan Atletico Madrid. De concurrent van AZ in de Europa League bleef bij middenmoter Deportivo Alaves steken op 0-0. Ook van een numerieke meerderheid, na rood bij de thuisclub in de 61e minuut voor Rodrigo Battaglia, konden de bezoekers niet profiteren.

Real Sociedad zakte naar de tweede plaats. Atletico heeft als koploper een punt meer. De Madrileense ploeg won zaterdag met 2-0 van Real Valladolid en moet nog twee duels inhalen op Real Sociedad.

Kroatië: Rijeka wint bij Hajduk Split

HNK Rijeka, de aanstaande tegenstander van AZ in de Europa League, heeft het laatste competitieduel in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen de Alkmaarders gewonnen. Rijeka won bij Hajduk Split met 2-1.

Rijeka, de nummer 4 van de Kroatische competitie, kwam na 10 minuten op achterstand na een benutte strafschop van Mijo Caktas. Stjepan Loncar maakte nog voor rust gelijk en Luka Menalo bezorgde de bezoekers een zege.

AZ gaat donderdag in Kroatië proberen een plek in de knock-outfase van de Europa League veilig te stellen. De Alkmaarse club heeft 8 punten, net als Real Sociedad. De Spanjaarden wachten de uitwedstrijd tegen Napoli (10 punten).

Wolfsberger hard onderuit

Wolfsberger AC is in aanloop naar het beslissende Europa League-duel tegen Feyenoord tegen een flinke nederlaag aangelopen. Bij FC Tirol ging de ploeg in de Oostenrijkse Bundesliga met 4-1 onderuit.

Donderdag wacht Feyenoord in Oostenrijk een ’finale’ met als inzet een plek in de knock-outfase van de Europa League. Feyenoord moet winnen om als tweede achter Dinamo Zagreb in groep K te eindigen, en voor het eerst sinds het seizoen 2014-2015 naar de knock-outfase door te stoten. De ploeg van Advocaat bewaart slechte herinneringen aan Wolfsberger, dat eind oktober in De Kuip met 4-1 won.

In Innsbruck leidde Tirol bij rust met 2-0 via doelpunten van David Gugganig en Kelvin Yeboah. Wolfsberger wisselde direct na rust vier keer en kwam terug via Dejan Joveljić. Tobias Anselm en Renny Smith beslisten het duel. De tegenstander van Feyenoord bezet momenteel de zevende plek in de Oostenrijkse competitie.

Feyenoorder Mark Diemers haalt uit in het eerdere duel tussen Feyenoord en Wolfsberger AC in Rotterdam. Ⓒ HH/ANP

Tottenham Hotspur met Steven Bergwijn te sterk voor Arsenal in Londense derby

Tottenham Hotspur heeft in de Premier League de koppositie geconsolideerd. De ploeg van coach José Mourinho versloeg op eigen veld stadgenoot Arsenal met 2-0. Son Heung-min en Harry Kane kwamen in de eerste helft tot scoren. Basisspeler Steven Bergwijn werd bij de thuisclub in de extra tijd gewisseld.

Bij de Londense derby waren 2000 toeschouwers aanwezig in het stadion, dat een capaciteit heeft van 60.000 bezoekers. Dankzij de versoepeling van de Engelse coronaregels mochten er onder strikte voorwaarden weer wat fans naar binnen.

Liverpool kan in punten op gelijke hoogte komen met Tottenham. De titelverdediger moet dan zondagavond wel thuis winnen van middenmoter Wolverhampton Wanderers.

De Spurs kwamen in de 13e minuut op voorsprong. De Zuid-Koreaan Son kreeg alle tijd en ruimte om uit te halen en deed dat met succes. Het was dit seizoen zijn tiende competitietreffer. Op slag van rust verdubbelde Kane de marge met een schot in de korte hoek, op aangeven van Son. Het was voor Kane zijn 250e doelpunt voor land en club in zijn professionele loopbaan.

Tottenham heeft sinds de thuisnederlaag op 13 september tegen Everton (0-1) niet meer verloren in de Premier League. Arsenal daarentegen haalde 1 punt uit de laatste vier duels en is inmiddels afgegleden naar de vijftiende plek.

Leicester City staat derde met 21 punten, 3 minder dan de Spurs. De ploeg van Brendan Rodgers won met 2-1 bij Sheffield United. Jamie Vardy maakte in de laatste minuut van de reguliere speeltijd het winnende doelpunt. Dat was zijn negende treffer in de huidige competitie.

John van den Brom is blij met doelpuntenmaker Paul Onuachu. Ⓒ HH/AP

John van den Brom blijft winnen

John van den Brom blijft winnen met Racing Genk. De ploeg van de Nederlandse trainer versloeg Antwerp met 4-2 en nestelde zich daardoor weer aan kop van de Belgische competitie. Genk heeft 1 punt meer dan titelhouder Club Brugge, dat een dag eerder al won van STVV (1-0).

Onder leiding van de vorige maand aangestelde Van den Brom boekte Genk de afgelopen weken ook al doelpuntrijke zeges op Moeskroen (4-1) en Cercle Brugge (1-5). Genk heeft nu zeven overwinningen op rij geboekt in de Jupiler Pro League.

De Nigeriaanse spits Paul Onuachu maakte tegen Antwerp twee doelpunten. De andere treffers kwamen van Theo Bongonda en Cyriel Dessers, die in de slotfase in het veld was gekomen voor Onuachu. De Nigeriaan voert met veertien treffers de topscorerslijst in België aan. Bongonda volgt met tien goals.

Beerschot verloor op eigen veld van middenmoter KAS Eupen: 0-1. Emmanuel Agbadou maakte in de 35e minuut het doelpunt. Menno Koch viel bij de bezoekers in de 77e minuut in.