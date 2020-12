Overzicht buitenlands voetbal: Feyenoord-opponent hard onderuit

Wolfsberger hard onderuit voor beslissend duel met Feyenoord

Wolfsberger AC is in aanloop naar het beslissende Europa League-duel tegen Feyenoord tegen een flinke nederlaag aangelopen. Bij FC Tirol ging de ploeg in de Oostenrijkse Bundesliga met 4-1 onderuit.

Donderdag wacht Feyenoord in Oostenrijk een 'finale' met als inzet een plek in de knock-outfase van de Europa League. Feyenoord moet winnen om als tweede achter Dinamo Zagreb in groep K te eindigen, en voor het eerst sinds het seizoen 2014-2015 naar de knock-outfase door te stoten. De ploeg van Advocaat bewaart slechte herinneringen aan Wolfsberger, dat eind oktober in De Kuip met 4-1 won.

In Innsbruck leidde Tirol bij rust met 2-0 via doelpunten van David Gugganig en Kelvin Yeboah. Wolfsberger wisselde direct na rust vier keer en kwam terug via Dejan Joveljić. Tobias Anselm en Renny Smith beslisten het duel. De tegenstander van Feyenoord bezet momenteel de zevende plek in de Oostenrijkse competitie.

John van den Brom is blij met doelpuntenmaker Paul Onuachu. Ⓒ HH/AP

John van den Brom blijft winnen

John van den Brom blijft winnen met Racing Genk. De ploeg van de Nederlandse trainer versloeg Antwerp met 4-2 en nestelde zich daardoor weer aan kop van de Belgische competitie. Genk heeft 1 punt meer dan titelhouder Club Brugge, dat een dag eerder al won van STVV (1-0).

Onder leiding van de vorige maand aangestelde Van den Brom boekte Genk de afgelopen weken ook al doelpuntrijke zeges op Moeskroen (4-1) en Cercle Brugge (1-5). Genk heeft nu zeven overwinningen op rij geboekt in de Jupiler Pro League.

De Nigeriaanse spits Paul Onuachu maakte tegen Antwerp twee doelpunten. De andere treffers kwamen van Theo Bongonda en Cyriel Dessers, die in de slotfase in het veld was gekomen voor Onuachu. De Nigeriaan voert met veertien treffers de topscorerslijst in België aan. Bongonda volgt met tien goals.

Lille blijft in spoor PSG

Lille blijft in de Franse voetbalcompetitie in het spoor van koploper Paris Saint-Germain. De ploeg van verdediger Sven Botman versloeg AS Monaco met 2-1, door doelpunten in de tweede helft van de Canadees Jonathan David en invaller Yusuf Yazici. In blessuretijd deed Pietro Pellegri wat terug namens de Monegasken.

Paris Saint-Germain won zaterdag met 3-1 bij Montpellier en voert de ranglijst in de Ligue 1 aan met 28 punten. Lille heeft 2 punten minder. Monaco had voorafgaand aan het duel evenveel punten als de ploeg van trainer Christophe Galtier, maar staat nu vijfde met 23 punten. Olympique Marseille, de nummer 3, heeft 24 punten, maar speelde ook twee duels minder.