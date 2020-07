Robin Haase op NK tennis vroegtijdig uitgeschakeld

Het werd 4-6 7-6 (5) 6-2 voor de nummer 369 van de wereld. Haase staat op de wereldranglijst op plek 170.

De Jong benutte in de derde set op eigen service zijn derde wedstrijdpunt na een onnodige fout van Haase, die lange tijd zijn favorietenrol leek waar te maken. Na winst van de spannende tiebreak, pakte de onervaren De Jong door en plaatste hij twee servicebreaks.

„Dit is denk ik wel de mooiste overwinning voor mij tot nog toe”, zei De Jong na afloop. „Het is toch Haase, de beste tennisser van Nederland. Vroeger was ik vaak ballenjongen bij hem en was hij mijn idool, nu zijn we concurrenten.”

De Jong behoort tot de selectie op het Nationaal Tennis Centrum en werd door Daviscup-captain Paul Haarhuis al een aantal keer meegenomen als zogenoemde sparringpartner. „Ik had een goed jaar achter de rug en Haarhuis wilde me een beetje laten proeven. Dat is voor mij echt een inspiratiebron geweest”, aldus De Jong. „Ik was er weliswaar alleen om te trainen, maar het is niet zo dat ik me maar een waterdrager voelde. Dat waren voor mij mooie ervaringen.”

Voor een plek in de halve finales neemt De Jong het vrijdag op tegen Tim van Rijthoven, die de laatste NK op zijn naam wist te schrijven. Die werden in december in Alphen aan den Rijn gehouden.

De NK in Amstelveen werden op het laatste moment georganiseerd en zijn bedoeld om de Nederlandse top wedstrijdritme te laten opdoen in aanloop naar de herstart van het internationale tennisseizoen. De Jong: „Ik kon echt niet wachten om weer te gaan spelen, want toen het onderbroken werd zat ik er net lekker in. Tijdens de coronapauze hebben ik maandenlang fysiek gewerkt en aan mijn discipline gewerkt, bijvoorbeeld door in de regen te gaan hardlopen. Je ziet nu wie er tijdens corona hard hebben gewerkt.”