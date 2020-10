Na vier jaar PSV stopt Daniel Schwaab met voetballen

De 32-jarige Duitse verdediger, die de afgelopen vier seizoenen bij PSV onder contract stond, maakte zijn besluit bekend in het Duitse voetbalmagazine Kicker. „Afscheid nemen was niet makkelijk voor mij, zo oud ben ik nog niet. En er waren zeker interessante aanbiedingen uit het buitenland. Maar uiteindelijk heb ik niet meer de overtuiging”, aldus Schwaab, die in maart zijn laatste wedstrijd speelde.

Dat was nog in het shirt van PSV tegen FC Groningen. Na het door corona afgebroken seizoen verlengde PSV zijn verbintenis niet. Hij kwam ook uit voor SC Freiburg, Bayer Leverkusen en VfB Stuttgart. Schwaab speelde meer dan honderd wedstrijden voor PSV en werd in 2018 kampioen met de Eindhovenaren. Hij vertelde in Kicker dat hij graag in het voetbal verder gaat, liefst als jeugdcoach.