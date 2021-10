Oud-politicus Wouter Bos verkozen tot voorzitter wielerbond KNWU

Bos was door het hoofdbestuur voorgedragen aan het Congres dat maandag in Breukelen bijeenkwam. De voordracht volgde op het advies van een omvangrijke vertrouwenscommissie. Bos is voor een termijn van vier jaar verkozen.

Bos dankte de congresleden voor het in hem gestelde vertrouwen. ”Ik heb de KNWU de afgelopen periode leren kennen als een organisatie met veel gemotiveerde leden en vrijwilligers en een enorme passie. We hebben op dit moment een fantastische generatie aan de top staan die bijvoorbeeld in Tokio voor enorm veel medailles zorgde. Aan ons nu de taak dat niveau vast te houden of zelfs te verbeteren.”

De hoofdbestuursleden Marianne van Leeuwen en Robert Slippens waren nauw bij de benoemingsprocedure betrokken. „Het is waardevol om te constateren dat de benoeming van Wouter Bos breed gedragen wordt binnen de KNWU”, liet Slippens weten. „Na een zorgvuldige procedure bij het vinden van een geschikte kandidaat, kijken we uit naar de samenwerking met hem.”

Slippens: „De wielersport is de laatste jaren zeer succesvol geweest, maar de KNWU kent ook de nodige uitdagingen om zowel op topsport- als op breedtesportniveau prominent te blijven acteren. En de verenigingen verdienen ook onze steun en aandacht. We zijn ervan overtuigd dat Wouter Bos gezien zijn grote ervaring en netwerk én zijn liefde voor de wielersport de persoon is die hierin een voortrekkersrol kan nemen.”

Bos heeft veel zin in zijn nieuwe functie. „Over drie jaar zijn er al weer Olympische Spelen. Daar gaan we nu al mee bezig. Had Joop Zoetemelk toch ongelijk: Parijs is niet ver maar komt razendsnel dichterbij!”