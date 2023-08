Marijn van den Berg oppermachtig in Ronde van Polen

In de kopgroep van de dag zat een Nederlander met Mick van Dijke. De renner van Jumbo-Visma en zijn vier companen kregen zo’n vijf minuten voorsprong, maar werden uiteindelijk tijdig teruggehaald mede door beulswerk van Thymen Arensman in dienst van zijn kopman Michal Kwiatkowski.

De mannen van Ineos kregen ondanks hun werk één sprinter er niet van af en dat was van Van den Berg. Op 200 meter van de meet kwam hij uit het wiel van de Britse trein, waarna niemand hem nog kon achterhalen. Matej Mohoric werd achter hem tweede en verstevigde zo zijn leidende positie in het algemeen klassement. Hij gaat de tijdrit met twaalf seconden marge op Joao Almeida in.

Het is voor Van den Berg zijn derde zege van het seizoen en zijn loopbaan en de eerste op WorldTour-niveau.

Bekijk hier de sprint.