Michy Batshuayi en België bewijzen Oranje goede dienst met oog op WK2022

Beide ploegen trapten niet in de sterkst mogelijke samenstelling af, met het oog op de laatste twee duels in de groepsfase van de Nations League. Zo mocht Dodi Lukebakio debuteren bij de Belgen. Slechts vier basisspelers van Zwitserland startten vorige maand ook tegen Duitsland.

Zwitserland nam wel brutaal de leiding door een treffer van Admir Mehmedi. Batshuayi maakte even na rust gelijk. Hij passeerde Yvon Mvogo, de nieuwe doelman van PSV, in de zeventigste minuut voor de tweede keer.

De zege van België was goed nieuws voor Oranje, dat in een strijd is verwikkeld met Zwisterland om plek tien op de Europese FIFA-ranglijst. De eerste tien landen krijgen in de kwalificatiereeks richting het WK2022 de status als groepshoofd en ontlopen op die manier de andere negen sterkste landen. Nederland staat op dit moment tiende, met een kleine voorsprong op de Zwitsers.