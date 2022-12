André Onana stopt als international Kameroen: ’Aan elk verhaal komt een einde’

Onana vertegenwoordigde Kameroen in totaal 35 keer. De 26-jarige Onana, die tegenwoordig keept bij Internazionale, werd tijdens het WK in Qatar in de groepsfase uit de nationale selectie gezet en verliet het WK niet veel later. De voormalig doelman van Ajax was uit de ploeg gelaten omdat hij volgens bondscoach Rigobert Song de regels had overtreden.

„Elk verhaal, hoe mooi dat verhaal ook is, kent een einde”, schrijft hij in een statement. „Aan mijn verhaal bij het Kameroense elftal is nu een einde gekomen”, meldt hij verder. „Waar ik ook ga, zal ik de Kameroense vlag hoog blijven houden. Ik zal een fan blijven zoals de meer dan 27 miljoen Kameroeners dat bij elke wedstrijd zijn. Dank aan iedereen die in mij geloofde.”

De voetbalbond van Kameroen bracht tijdens het WK in een verklaring naar buiten dat Onana tijdelijk geschorst was vanwege disciplinaire redenen. Dat conflict werd volgens Onana niet opgelost. „Ik heb er alles aan gedaan en al mijn energie erin gestoken om tot een oplossing te komen voor een situatie die een voetballer vaak meemaakt, maar er was geen wil bij de andere partij”, schreef hij destijds over zijn vroegtijdige WK-vertrek.