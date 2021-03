Ronaldo hoeft niet te vrezen na woedeuitbarsting: ’Voor altijd onze aanvoerder’

„Hij houdt de aanvoerdersband, voor altijd”, zei Santos in de aanloop naar het duel met Luxemburg. „Cristiano is een nationaal boegbeeld. Als hij nou mij, zijn teamgenoten of de bond had beledigd met zijn houding, dan hadden we een andere situatie gehad. Maar dat is niet het geval. Het ging om een moment van enorme frustratie. En we hebben het over een speler met een enorme winnaarsmentaliteit. Niemand zal zeggen dat zijn reactie netjes was, maar er is geen enkele discussie of Cristiano aanvoerder moet blijven.”

Ronaldo leek Portugal zaterdag aan het einde van de blessuretijd de winst te bezorgen. Zijn inzet werd ogenschijnlijk van achter de doellijn weggehaald door Stefan Mitrovic. Scheidsrechter Danny Makkelie kon in Belgrado echter niet beschikken over doellijntechnologie en kreeg van zijn assistent aan de zijlijn ook niet het signaal dat de bal volledig over de lijn was gegaan.

Fernando Santos kijkt toe tijdens een training. Ronald haalt uit. Ⓒ ANP/HH

Makkelie gaf Ronaldo een gele kaart voor diens woede-uitbarsting richting de grensrechter. Volgens Santos kwam de scheidsrechter zich na de wedstrijd verontschuldigen dat hij het doelpunt niet had toegekend.

Het is niet de eerste keer deze week dat spelers zich beklagen over het ontbreken van de videoscheidsrechter en doellijntechnologie tijdens de WK-kwalificatie. Bij de wedstrijd tussen Turkije en Nederland van afgelopen woensdag was er een discutabel moment na een inzet van Matthijs de Ligt. Ook toen leek het leer de doellijn gepasseerd te hebben, maar besloot de scheidsrechter geen goal toe te kennen.

Onder andere Frenkie de Jong beklaagde zich na de wedstrijd: „Ik vind het echt onzin dat er geen doellijntechnologie aanwezig is”, mopperde De Jong. „Sommige landen hebben minder geld, maar daar hoeven dan wij toch niet onder te lijden? Het gaat er toch om dat het spel zo rechtvaardig mogelijk is?”