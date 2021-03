Ronaldo snapt niets van beslissing Makkelie: ’Er wordt een heel land pijn gedaan’

Cristiano Ronaldo dacht zijn ploeg in de slotseconde toch nog de overwinning te bezorgen, nadat Portugal een 2-0 voorsprong na de thee in rook op zag gaan. Arbiter Makkelie beoordeelde echter dat verdediger Stefan Mitrovic de bal op tijd voor de doellijn had weggewerkt en dat van een goal dus geen sprake was. De beslissing van de Nederlander leidde tot grote woede bij de sterspeler van Juventus. Hij gooide zijn aanvoerdersband op de grond en liep boos naar de kleedkamer.

Ook bondscoach Fernando Santos haalde na afloop van het duel verhaal bij de scheidsrechter. Tijdens de persconferentie zei hij: „De scheidsrechter verontschuldigde zich en daar heb ik veel respect voor. Dit lost het probleem alleen niet op. Het is ongekend dat er in een competitie als deze geen videoscheidsrechter of doellijntechnologie gebruikt wordt. Dit is al de tweede keer dat ik excuses krijg na een kwalificatiewedstrijd.”

„Ik weet niet wat er precies gebeurd is”, geeft Santos aan wanneer hem gevraagd wordt naar de woeste reactie van zijn aanvoerder. „Maar frustratie is heel normaal wanneer je op deze manier de winnende maakt en er geen goal toegekend wordt.”

Ronaldo liet zaterdagavond via Instagram kort van zich horen. Hij gaf aan het een eer te vinden om als aanvoerder van Portugal op het veld te staan. „Maar het is lastig om met een situatie als deze om te gaan, zeker wanneer een heel land pijn wordt gedaan.”

Het is niet de eerste keer deze week dat spelers zich beklagen over het ontbreken van de videoscheidsrechter en doellijntechnologie tijdens de WK-kwalificatie. Bij de wedstrijd tussen Turkije en Nederland van afgelopen woensdag was er een discutabel moment na een inzet van Matthijs de Ligt. Ook toen leek het leer de doellijn gepasseerd te hebben, maar besloot de scheidsrechter geen goal toe te kennen.

Onder andere Frenkie de Jong beklaagde zich na de wedstrijd: „Ik vind het echt onzin dat er geen doellijntechnologie aanwezig is”, mopperde De Jong. „Sommige landen hebben minder geld, maar daar hoeven dan wij toch niet onder te lijden? Het gaat er toch om dat het spel zo rechtvaardig mogelijk is?”