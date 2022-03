Willem II ontdoet zich van Fred Grim en Joris Mathijsen

Zaterdag circuleerden er al geruchten dat het tot een crisisberaad zou komen. Dat vond uiteindelijk maandagavond plaats. Dat resulteerde in de beslissing om zich van zowel Grim als Mathijsen, wiens contract nog doorloopt tot medio 2025 te ontdoen.

Het 0-0 gelijkspel tegen SC Heerenveen, de eerste van twee wedstrijden die per se gewonnen moesten worden om een beetje lucht te krijgen in de degradatiestrijd, is Grim en daarmee ook zijn baas Mathijsen fataal geworden. Willem II heeft slechts vier puntjes gepakt uit de laatste vijftien wedstrijden. Voor de degradatiekraker tegen Fortuna Sittard in Limburg heeft de clubleiding nu keihard ingegrepen.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Grim werd afgelopen zomer door Willem II aangesteld, nadat de club met de hakken over de sloot degradatie had weten af te wenden. Dat was gebeurd onder Zeljko Petrovic, die het tussentijds had overgenomen van de ontslagen trainer Adrie Koster om een schokeffect te bewerkstelligen. Grim kende een geweldige start in Tilburg en haalde in de eerste zeven speelronden maar liefst zestien punten, maar daarna kwam de klad erin. In de daarop volgende achttien wedstrijden zijn maar zes punten gepakt, waardoor Willem II van de bovenste regionen is afgezakt naar de huidige vijftiende plaats.

Sportieve malaise

Dat de huidige sportieve malaise ook directeur Mathijsen de kop heeft gekost, is niet verrassend. Na de knappe vijfde plek in het voortijdig afgebroken coronaseizoen, waardoor Willem II Europa inging, is het al anderhalf jaar kwakkelen in Tilburg. Willem II kende drie tegenvallende transferwindows met veel miskopen.

In de laatste window greep Willem II naast de beoogde defensieve versterking Melle Meulensteen en werd topscorer Kwasi Wriedt (evenals Ché Nunnely vier goals) verkocht, maar mislukte de komst van zijn beoogde opvolger Federico Girotti, een Argentijnse goaltjesdief van River Plate. De hoop is nu gevestigd op Jizz Hornkamp, die in de eerste seizoenshelft slechts vijfmaal doel trof voor laagvlieger FC Den Bosch in de Keuken Kampioen Divisie en zichtbaar moeite heeft om aan te pikken op het hogere niveau.

Degradatiepaniek

Daarmee is het scorend vermogen van Willem II, dat al niet erg groot was, verder uitgehold. De wedstrijd tegen SC Heerenveen was de vierde op rij, waarin de Tilburgers niet tot scoren kwamen. In de basisopstelling stonden slechts vijf spelers die dit seizoen een doelpunt wisten te maken voor Willem II. Dat kwintet had een totale productie van zeven goals in de 24 voorgaande speelronden (Köhlert 3, Saddiki, Svensson, Hornkamp en Saglam allen 1).

Wat de degradatiepaniek in Tilburg verder aanwakkert, is dat Willem II na het duel met Fortuna een programma krijgt voorgeschoteld, waar een paard de hik van krijgt met AZ-thuis, Feyenoord-uit, Go Ahead Eagles-uit, Vitesse-thuis en PSV-uit en dat de concurrenten in de strijd tegen degradatie de laatste tijd flink punten aan het pakken zijn. Zo won PEC Zwolle afgelopen zondag van Fortuna Sittard, waardoor de Zwollenaren de laatste plaats hebben verlaten en heeft Sparta nog drie punten tegoed van de bij een 1-0 voorsprong in blessuretijd gestaakte wedstrijd tegen Vitesse, waardoor de Rotterdammers ook op twee punten van Willem II komen.