’Conor McGregor in Dublin aangehouden na gevaarlijk weggedrag’

De 33-jarige vechtsporter reed rond in zijn Bentley Continental GT van ruim 200.000 euro toen hij de aandacht trok van de politie. Hij werd aan de kant gezet en gearresteerd wegens meerdere verkeersovertredingen. Ook zijn peperdure bolide werd in beslag genomen, zo meldt de krant.

Hij is inmiddels op borgtocht weer vrij, maar kan rekenen op meerdere aanklachten. Hij moet volgende maand voorkomen.

De Ier is de laatste tijd vaker gespot in Dublin en zou aan het trainen zijn om later dit jaar zijn comeback in de UFC te maken.

Populair

McGregor kwam in juli 2021 voor het laatst in actie, toen hij het in een rematch opnam tegen Dustin Poirier. The Notorious verloor nadat hij de tweede ronde een gruwelijk beenbreuk opliep. Een half jaar eerder was hij nog knock-out geslagen door de Amerikaan.

McGregor kroonde zich in 2016 tot eerste dubbelkampioen (veder- én lichtgewicht) ooit in de UFC, maar verloor sindsdien drie van zijn vier partijen. Toch blijft hij immens populair bij de fans en kan hij nog steeds - net als tegenstanders - rekenen op vergoedingen van luttele miljoenen euro’s.