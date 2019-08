Bertens tegen qualifier, Haase tegen Schwartzman

Dat is op het oog gunstig, maar tennissters die drie ronden hebben overleefd tijdens het plaatsingstoernooi zijn doorgaans goed in hun ritme en vol zelfvertrouwen. Bovendien hebben ze weinig meer te verliezen. Maar Bertens is aan haar stand verplicht de eerste ronde te overleven en zou - gezien haar ranking - de kwartfinale kunnen halen. Daarin treft ze mogelijk de Japanse nummer één van de wereld Naomi Osaka.

Bijzonder is loting van Serena Williams. De Amerikaanse, die vorig jaar de finale op dramatische wijze verloor van Osaka, ontmoet haar oude rivale Maria Sharapova, de Russin die mede door blessures is afgezakt naar plek 87 van de wereldranglijst.

Haase

Robin Haase moet het in de eerste ronde van de US Open opnemen tegen de Argentijn Diego Schwartzman, de nummer 20 van de wereld. Haase is inmiddels afgezakt naar plek 154 van de wereldranglijst, maar wel rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi omdat hij vijf weken geleden, ten tijde van de zogenoemde cutoff, nog wel binnen de tophonderd stond.

Roger Federer is ingedeeld in de bovenste helft van het schema, net als de Serviër Novak Djokovic. De twee finalisten van Wimbledon kunnen elkaar dus al in de halve eindstrijd tegenkomen.