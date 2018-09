In De Goffert kreeg de thuisclub al in de 15de minuut een strafschop, na een overtreding van Mart Dijkstra op Julian von Haacke. Aanvoerder Gregor Breinburg meldde zich op de stip, maar doelman Kortsmit pareerde de buitenkans voor NEC. ‘Dit is mijn vijfde penalty en mijn eerste misser van het seizoen. Tegen Roda gingen er nog twee in’, baalde de Arnhemmer, die zich schuldig achtte aan de vijfde nederlaag op rij voor de Nijmegenaren. ‘Het was super slecht ingeschoten. Wel aardig in de hoek, al moet ik het moment nog terugzien. Maar ik had niet mogen missen. Heel zuur en pijnlijk.’

Doelman Kortsmit, opgeleid bij Feyenoord en nu voor het derde seizoen eerste goalie bij Sparta, gokte bij de strafschop op de juiste hoek. ‘Hij schiet gelukkig niet goed in. Het was eigenlijk de enige kans voor NEC op een goal. Verder gaven we heel weinig weg. Na afloop heerste er een enorme opluchting in de kleedkamer’, onthulde de 24-jarige keeper na de eerste overwinning voor de Rotterdammers na elf duels zonder winst. ‘We hebben er keihard voor gevochten en een mooie en verdiende beloning gekregen.’

Voor Sparta breekt nu een week aan, waarin het woensdag op het Kasteel tegen Vitesse aantreedt voor de halve bekerfinale en zondag Feyenoord thuis ontvangt. ‘Het kan een hele mooie week worden. We zijn in elk geval fantastisch gestart’, zo verwoordde Kortsmit de algemene blijdschap bij de Rotterdammers.