Van Marwijk ziet groot voordeel voor Van Gaal: ’Ajax een zegen voor Oranje’

Door Mike Verweij

Ajax-trainer Alfred Schreuder bereidt op het veld van Anfield zijn selectie voor op de kraker tegen Liverpool. Ⓒ ANP/HH

LIVERPOOL - Het Nederlands elftal kan op het WK in Qatar de vruchten plukken van de huidige Champions League-campagne van Ajax. Dat is aan de vooravond van de kraker Liverpool-Ajax (vanavond 21.00 uur) de stellige overtuiging van voormalig bondscoach Bert van Marwijk. „Louis van Gaal mag er echt heel blij mee zijn dat er op dit niveau – het hoogste clubvoetbalpodium van de wereld – zeven Nederlanders in het veld staan. Dat zij elke dag met elkaar op het trainingsveld staan, is zeker met de korte voorbereidingstijd op het WK beslist een voordeel, een zegen voor Oranje.”