Italië en Duitsland houden elkaar in evenwicht

Bondscoach Roberto Mancini stuurde op doelman Gianluigi Donnarumma na een geheel ander elftal het veld in dan in de 'Finalissima' tegen Argentinië van afgelopen woensdag. Italië verloor die wedstrijd, waarin Giorgio Chiellini zijn laatste interland speelde, met 3-0 mede door een sterke Lionel Messi.

Duitsland was beter in het eerste bedrijf, maar Italië was het dichtst bij de openingstreffer. Gianluca Scamacca, voormalig PSV en PEC Zwolle, raakte via de vingertoppen van Manuel Neuer de paal. Aan de andere kant volleerde Leroy Sane een keer wild over vanuit kansrijke positie.

In de tweede helft kwam Italië beter voor de dag en dat uitte zich twintig minuten voor tijd in de voorsprong. De net ingevallen Wilfried Gnonto gaf laag voor en Lorenzo Pellegrini was er als de kippen bij om binnen te tikken. Lang stond de voorsprong niet, want Joshua Kimmich maakte al snel vanuit de kluts de 1-1. Duitsland pakte daarna door en zette Donnarumma in een paar minuten tijd meermaals aan het werk. De doelman capituleerde niet en dus eindigde de wedstrijd in een 1-1 gelijkspel.

Duitsland speelt dinsdag de volgende wedstrijd in de Nations League thuis tegen Engeland. Italië ontvangt dan Hongarije.