Egan Bernal houdt stand in slottijdrit en wint Giro d’Italia

Het is voor het eerst dat Bernal de Giro d’Italia wint. In 2019 won hij de Tour de France al. In de Ronde van Frankrijk van 2020 moest hij opgeven wegens rugproblemen. Hoewel de Colombiaan in aanloop naar dze Giro liet weten dat hij nog niet helemaal van die klachten af is, nam hij in de negende etappe van de Ronde van Italië de leiding en stond die niet meer af.

Filippo Ganna won de race tegen de klok ondanks dat hij van fiets moest wisselen wegens een lekke achterband. De wereldkampioen tijdrijden klokte een tijd van 33.48 minuten

