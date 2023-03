Premium Het beste van De Telegraaf

Niets te gek in poging om imago te verbeteren en minder afhankelijk van olie te worden F1 in Jeddah gezien als ’sportswashing’: Saoedi’s smijten met miljarden vanwege groots plan

Door Lars van Soest

’Overtake the future.’ Saoedi-Arabië bevindt zich in een transitiefase. Ⓒ ANP/HH

JEDDAH - Rond de baan in Jeddah, waar Formule 1-coureurs Max Verstappen en Nyck de Vries dit weekeinde de strijd aanbinden met hun conculega’s, zie je telkens twee kreten terugkomen: ’het snelste stratencircuit van de wereld’ en ’de toekomst inhalen’. De eerste heeft puur betrekking op het racen. De tweede kan in een bredere context worden geplaatst, gekeken naar de transitiefase waarin Saoedi-Arabië zich heeft gestort. Het koninkrijk wil vooruit en daarbij het negatieve imago van zich afschudden. Daarbij zet het volop in op de ’zachte kracht’ van sport. Of zoals critici stellen: het vanwege mensenrechtenschennis vaak bekritiseerde Saoedi-Arabië wast zijn handen in onschuld met sportswashing.