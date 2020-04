Dringend appèl op Ajax, AZ, PSV, Feyenoord en Willem II

Als het aan de KNVB ligt, dan hebben Ajax, AZ, PSV, Feyenoord en Willem II de morele verplichting om 25 procent van hun startpremie af te staan aan de overige clubs in het betaalde voetbal.

Het is maar zeer de vraag of de vijf deelnemers aan de Champions League en Europa League akkoord gaan met het voorstel van de KNVB. Ze lieten het verzoek tijdens de videocall onbeantwoord.

„Er is 75 procent van het beoogde aantal wedstrijden gespeeld”, aldus algemeen directeur Eric Gudde tegenover de NOS. „De clubs die nu Europees gaan spelen, hebben dat voor 75 procent zelf verdiend. Het lijkt ons als KNVB fair dat 25 procent van het startgeld door die clubs in een fonds wordt gedaan, waarmee we de clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie helpen.”

FC Utrecht

FC Utrecht is een van de clubs die zich zwaar benadeeld voelen door de KNVB. De club stapt naar de rechter. FC Utrecht grijpt overal naast, terwijl het zich voor de bekerfinale had geplaatst en zesde stond, op slechts drie punten van Willem II dat een duel meer gespeeld had.

„Het lijkt me logisch dat FC Utrecht nadrukkelijk in beeld komt in het rijtje clubs dat gecompenseerd moet worden. Dat is een uiterst pijnlijke situatie. Dat geldt ook voor Cambuur en De Graafschap als nummers één en twee in de eerste divisie.”

Het is echter vooral een oproep, aangezien KNVB de clubsniet kan dwingen. „We doen een dringend appèl op de clubs.”

Ajax heeft al gereageerd. „Wij willen als grootste club van Nederland zeker helpen”, zei algemeen directeur Edwin van der Sar.

