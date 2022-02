Ajax doet bij Instituut Sportrechtspraak melding zaak-Overmars

Marc Overmars. Ⓒ ANP/HH

Ruim twee weken nadat het grensoverschrijdende gedrag van Marc Overmars naar buiten was gekomen, heeft Ajax bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) melding gemaakt van de zaak. Directeur Henk van Aller van het ISR laat desgevraagd weten dat de melding „begin deze week” is binnengekomen. Een aanklager gaat nu eerst onderzoeken of het ISR de juiste partij is om de zaak te behandelen.