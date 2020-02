Glory 76: Groenhart gaat voor titelgevecht tegen aartsrivaal Doumbé

Groenhart en Doumbé zijn grote concurrenten van elkaar en hebben twee keer eerder tegen elkaar gevochten. Zowel The Predator als The Best trok een maal aan het langste eind. Het gevecht zal de trilogie van het duo compleet maken en definitief uitmaken wie de beste van de twee vechtersbazen is. Maar belangrijker is wie aan het eind van de confrontatie met de riem in zijn handen staan.

Interim

Groenhart, geboren in Amsterdam, is momenteel de interim-kampioen in het weltergewicht. Hij draagt deze titel, omdat Doumbé tijdens Glory 70 zijn riem niet kon verdedigen wegens een elleboogblessure.

Groenhart won het interim-titelgevecht in Lyon van Troy Jones.

Trilogie

De eerste keer dat de twee rivalen oog in oog stonden met elkaar was tijdens Glory 28 in 2016. Doumbé, toen nog relatief onbekend en pas 23 jaar oud, verraste vriend en vijand door Groenhart te verslaan. Daarmee zette de Fransman, met roots uit Kameroen, zichzelf direct op de kaart.

Cedric Doumbe Ⓒ Hollandse Hoogte

Enkele maanden later vestigde Doumbé zijn naam definitief, door de toenmalige wereldkampioen van het weltergewicht - Nicky Holzken - te onttronen. Doumbé verdedigde tot twee keer toe zijn titel, totdat The Best zijn riem in 2017 moest afstaan aan niemand minder dan Groenhart, die daarmee zichzelf voor zijn eerste verloren gevecht met Doumbé revancheerde.

Vervolgens verloor Groenhart zijn titel aan Harut Grigorian, die op zijn beurt zijn titel weer moest laten aan Doumbé.

Clash

Het belooft een beladen gevecht te worden. Al helemaal omdat de knokpartij tussen de twee al een tijdje in de maak is. De clash stond aanvankelijk voor Glory 70 op de rol, maar die moest Doumbé laten schieten wegens een blessure.

Het gevecht tussen de twee kickboksers zal plaatsvinden op 28 maart in Antwerpen tijdens Glory 76. „De winnaar van de clash tussen Doumbé en Groenhart is de onbetwiste Glory-wereldkampioen weltergewicht en mag zichzelf de beste vechter ter wereld in deze divisie noemen”, aldus Marshall Zelaznik, CEO van Glory.