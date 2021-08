Entourage Nicolas Tagliafico reageert op ophef

Premium Voetbal

Alireza Jahanbakhsh kan na moeilijke jaren weer aan voetbal denken

Alireza Jahanbakhsh (28) is na drie jaar terug in Nederland. De Iraniër, die ons land in 2018 verliet als topscorer van de Eredivisie, is met een koffer vol ervaring neergestreken in Rotterdam. Maar in die koffer zitten ook teleurstellingen. Teleurstellingen over een Premier League-avontuur met Brig...