WK darts: Vincent van der Voort klaart klus, Ron Meulenkamp ligt eruit

Ron Meulenkamp kwam er even later niet aan te pas tegen tegen Michael Smith die als negende is geplaatst. De Nederlander ging kansloos met 3-0 ten onder. Meulenkamp wist niet meer dan een leg te pakken. De Nederlander was in de eerste ronde wel te sterk voor de Britse Lisa Ashton (3-0).

Van der Voort

Van der Voort, als 29e geplaatst, begon voortreffelijk en gooide meteen 180. Toch kwam Fast Vinny in de eerste set op een 2-1 achterstand, maar hij knokt zich terug en won met 3-2.

Na de kort pauze kwam Hunt als herboren terug. In no time kwam de 28-jarige Engelsman met 2-0 voor, maar daarna begon hij te schutteren en wist van der Voort ook deze set naar zich toe te trekken: 3-2. De derde set was een makkie voor de Nederlander. Die won hij simpel met 3-0.

Na de kerstdagen speelt Van der Voort tegen de ervaren Brit James Wade. Dan zal het een stuk beter moeten, besefte hij. Want Van der Voort was ondanks zijn ruime zege allesbehalve tevreden over zijn spel. „Met inspelen lukte alles”, zei hij bij RTL 7. „Maar uiteindelijk was dit mijn slechtste zege ooit denk ik.”

Eerder plaatste Michael van Gerwen zich al voor de derde ronde. De drievoudig wereldkampioen won zaterdag van de Engelsman Chas Barstow (3-1).