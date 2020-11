Live: Wat doet Max Verstappen bij kwalificatie GP Bahrein?

Volg de kwalificatie van Max Verstappen via een twitterverslag van Erik van Haren vanaf het racecircuit in Bahrein

De beide Mercedes-coureurs bleven in de derde vrije training het dichtst in de buurt van Verstappen die een tijd klokte van 1.28,355. Kersvers wereldkampioen Lewis Hamilton was 0,263 seconde minder snel dan Verstappen. De Brit was vrijdag in de eerste twee vrije trainingen beide malen de snelste geweest. Verstappen was toen een keer zesde en een keer tweede.