Jessica Schilder: ’Oprecht blij dat medaille winnen niet lukte, ik ben terug op aarde’

„Ik ben oprecht blij dat het nu niet lukte om een medaille te halen. Ik ben terug op aarde en weet dat ik er weer vol tegenaan moet. Dat gevoel had ik nodig”, zei ze na afloop.

Natuurlijk speelde ook mee dat haar lichaam niet meewerkte. De pijn van een val vorige week woensdag bij een wedstrijd in Madrid ijlde na en belemmerde haar meer dan gedacht bij het stoten. „Er was twijfel of ik wel zou starten en ik heb ervan geleerd dat ik na zo’n val meer tijd moet nemen om te herstellen, maar ik ben blij dat ik heb meegedaan. Ik wilde gewoon mijn gezicht laten zien, tonen dat ik kan meedraaien in de Europese top, ook met een kwetsuur waar je niet op zit te wachten.”

Schilder vertelde dat ze de blik al helemaal heeft gericht op de Olympische Spelen van Parijs in 2024. „Dat is het grote doel en dit toernooi is een tussenstap. Ik werk ook hard aan een technische aanpassing in het stoten waarvan ik denk dat het mij gaat helpen om in Parijs met zekerheid heel ver te stoten, liefst natuurlijk over de 20 meter. Want wat ik dit seizoen heb laten zien is gewoon niet goed genoeg. Ik heb wel 19,25 meter gehaald, maar dat was een lelijke stoot op safe.”

In de finale zat er niet meer in dan 18,29. Met die matige afstand kwam Schilder niet in de buurt van de Portugese Auriol Dongmo, die het goud won met een stoot van 19,76. „Ik moet het maar loslaten. Dit was wel typerend voor het hele seizoen.”