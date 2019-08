Hockeyvrouwen vernederen Engeland op EK

De titelhouder versloeg Engeland in de halve eindstrijd met grote cijfers: 8-0. Engeland bleek drie jaar geleden na shoot-outs nog beter in de olympische finale.Oranje was al negen keer de beste op het EK, in 1984, 1987, 1995, 1999, 2003, 2005, 2009, 2011 en 2017.

Laurien Leurink opende de score voor Oranje in de 12e minuut. Ze kon uithalen na een afgeslagen strafcorner. Lidewij Welten (knappe solo) en Caia van Maasakker (uit een strafcorner) zorgden in het tweede kwart voor het tweede de derde Oranje-doelpunt. Marloes Keetels en Xan de Waard deden in het derde kwart ook een duit in het zakje. Nogmaals Van Maasakker, Welten en Leurink zorgden voor een complete vernedering van de Engelse vrouwen.

Lidewij Welten of Netherlands (L) probeert Hollie Pearne-Webb van zich af te houden. Ⓒ EPA

Met teleurstellende remises tegen België en Spanje (beide 1-1) beleefde de Nederlandse vrouwenploeg de slechtste EK-start ooit. In de derde en laatste groepswedstrijd richtte Oranje zich knap op door Rusland met indrukwekkende cijfers (14-0) te verslaan.

De finale speelt Nederland tegen de winnaar van het duel tussen Spanje tegen Duitsland dat later op de avond wordt gespeeld.