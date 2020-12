Familie Verstappen laat andere kant zien in driedelige documentaire

Max en Jos Verstappen. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Max Verstappen kon zijn ogen niet geloven toen hij zijn eigen documentaire te zien kreeg. Want zag hij daar nu tranen in de ogen van Jos, die stoere vader van hem? „Dat gaf mij kippenvel. Hoe hij daar voor de televisie zat, echt supermooi”, aldus de Red Bull-coureur, die afgelopen zondag de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi won.