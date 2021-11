Sven Kramer kan niet overtuigen in Polen

De drievoudig olympisch kampioen op de 5000 meter kwam tot een tijd van 6.30,09 minuten en was daarmee ruim 6 seconden langzamer dan de Noor Sander Eitrem, die de B-groep won in 6.23,73.

Marcel Bosker zette de derde tijd neer met 6.24,66. Hij moest ook de Noor Hallgeir Engebraten nog net voor laten gaan. Bosker en Engebraten reden net als Kramer en de Rus Danila Semerikov in de laatste rit.

"Ik kan niet meteen de vinger op de zere plek leggen, maar dit was gewoon niet goed genoeg"

Kramer, tienvoudig Nederlands kampioen op de 5000 meter, eindigde bij de NK Afstanden als vijfde op de 5000 meter en plaatste zich daarmee net voor de wereldbeker. Net als Bosker moest hij op de eerste 5000 meter starten in de B-groep, waarin met vier schaatsers op de baan wordt gereden. In de A-groep komen later op vrijdag Nederlands kampioen Jorrit Bergsma, Patrick Roest en Marwin Talsma in actie.

Kramer kon na afloop niet zeggen waar zijn matige tijd aan lag. „Ik kan niet meteen de vinger op de zere plek leggen, maar dit was gewoon niet goed genoeg”, reageerde hij via zijn ploeg. „Dat het beter moet is één ding wat zeker is. Daar heb ik nog zes weken de tijd voor.”

Kok en Leerdam buiten top 10 op 500 meter

Femke Kok is bij de eerste wereldbekerwedstrijd langebaanschaatsen in Tomaszów Mazowiecki als elfde geëindigd op de 500 meter. De 21-jarige Friezin kwam tot 38,36 seconden. De zege ging naar de Amerikaanse Erin Jackson die met 37,61 een nieuw baanrecord reed en haar eerste wereldbekerzege pakte.

Jutta Leerdam kwam in een rit tegen olympische kampioene Nao Kodaira tot 38,52. Dat was goed voor de twaalfde plaats. De Japanse was veel sneller en reed met 37,74 de tweede tijd. De Russin Olga Fatkoelina werd met 38,07 derde voor haar landgenote en regerend wereldkampioene Angelina Golikova.