Sven Kramer valt tegen, Irene Schouten wint 3 kilometer

Zijn korte verklaring klinkt nog gematigd, maar de blik in zijn ogen verraadt teleurstelling, boosheid en bezorgdheid. Zo keek Kramer twee weken geleden niet toen hij bij de NK Afstanden vijfde werd op de 5 kilometer en veertien seconden sneller reed.

"Ik heb me wel eens beter gevoeld, maar zo slecht was het nu ook weer niet"

,,Toen was ik zeker niet bezorgd,’’ zegt hij in de catacomben van Arena Lodawa. ,,Maar dit is gewoon niet goed. Ik heb er ook niet veel meer woorden voor. Ik moet ergens iets vandaan halen, maar ik weet nu nog niet waar het zit. Even evalueren en dan kijken we wat we doen.’’

Hij voelde zich in de voorbereiding op de eerste World Cup niet super, maar zag geen reden zich af te melden. ,,Ik heb me wel eens beter gevoeld, maar zo slecht was het nu ook weer niet. Als je je echt slecht voelt, moet je niet rijden. Ik ben ook nog steeds van plan om zondag de Team Persuit te rijden.’’

Kramer onderging afgelopen zomer een rugoperatie en verwacht ook nog geen wonderen. Toch is de teleurstelling op deze vrijdagmiddag goed zichtbaar. ,,Natuurlijk hoopt je dat er een stijgende lijn in zit. Maar vandaag was het dus een mindere dag en ik kan niet meteen de vinger op de zere plek leggen. Maar het moet beter, dat is zeker. Daar heb ik nog zes weken voor.’’

Kramer doelt op het olympisch kwalificatietoernooi dat in de laatste week van het jaar in Heerenveen wordt gehouden. Daar hoopt de drievoudig olympisch kampioen op de 5 kilometer zich voor de Winterspelen in Peking te plaatsen, al lijkt dat op dit moment een heidens karwei.

Schouten wint

Irene Schouten heeft in Tomaszów Mazowiecki de winst gepakt op de 3000 meter. De Nederlands kampioene was met 4.04,00 minuten sneller dan de Canadese Isabelle Weidemann, die kwam tot 4.05,25. De Italiaanse Francesca Lollobrigida werd derde met 4.06,52.

Schouten reed in de voorlaatste rit tegen Antoinette de Jong die hard van start ging. De wereldkampioene kon het hoge tempo echter niet volhouden en werd voor de slotronde bijgehaald door Schouten. Die reed met een aflopend schema naar een nieuw baanrecord. De Jong kwam in 4.07,54 over de finish en werd daarmee zevende.

Joy Beune werd met een tijd van 4.06,94 vijfde en was daarmee de tweede Nederlandse. Carlijn Achtereekte, de olympisch kampioene van Pyeongchang op de 3000 meter, finishte als vijftiende met 4.16,06.

Kok en Leerdam buiten top 10 op 500 meter

Femke Kok is bij de eerste wereldbekerwedstrijd als elfde geëindigd op de 500 meter. De 21-jarige Friezin kwam tot 38,36 seconden. De zege ging naar de Amerikaanse Erin Jackson die met 37,61 een nieuw baanrecord reed en haar eerste wereldbekerzege pakte.

Jutta Leerdam kwam in een rit tegen olympische kampioene Nao Kodaira tot 38,52. Dat was goed voor de twaalfde plaats. De Japanse was veel sneller en reed met 37,74 de tweede tijd. De Russin Olga Fatkoelina werd met 38,07 derde voor haar landgenote en regerend wereldkampioene Angelina Golikova.