Advocaat met positief gevoel richting PSV

„Tot de laatste minuut hebben we gevochten voor de gelijkmaker en daar ook de kansen voor gehad. Tegen een topclub als Porto met veel topinternationals is dat best positief. Het biedt perspectief voor de toekomst”, zei hij na het Europa League-duel bij RTL7.

„Natuurlijk gaven we de doelpunten te gemakkelijk weg. Daar staat tegenover dat we na de twee snelle tegentreffers heel goed terugkwamen. Helaas komen zij dan voor rust opnieuw op voorsprong”, blikte de coach terug.

„In de tweede helft hebben wij echt de meeste kansen gehad. Niet veel, maar voldoende om aanspraak te mogen maken op een punt. In bepaalde fases waren wij dominant. Daar ben ik zeer tevreden over.”

Dick Advocaat, John de Wolf en Said Bakkati op de Feyenoord-bank. Ⓒ ANP Sport