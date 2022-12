Sport Kort: Voetbalsters sluiten jaar af op achtste plek wereldranglijst

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Bundesliga begint volgend jaar in weekend 18, 19 en 20 augustus

13.39 uur: De Bundesliga gaat volgend jaar in het weekend van 18, 19 en 20 augustus van start. De Duitse voetbalbond DFB heeft de planning voor het seizoen 2023-2024 goedgekeurd. De Bundesliga begint een week later dan de Premier League, die op zaterdag 12 augustus start.

De winterstop begint na de zestiende speelronde, op 19 en 20 december. Op 12 januari 2024 begint vervolgens de tweede seizoenshelft. De laatste speeldag vindt plaats op 19 mei. Het EK voetbal wordt in 2024 in Duitsland gespeeld. De openingswedstrijd staat gepland voor vrijdag 14 juni.

Voetbalsters sluiten jaar af op achtste plek wereldranglijst

11:15 uur De Nederlandse voetbalsters sluiten het jaar af op de achtste plek van de FIFA-wereldranglijst. Duitsland passeerde Zweden en staat nu tweede, met een minimale achterstand op de Verenigde Staten. Het Engelse elftal, onder leiding van bondscoach Sarina Wiegman, staat op de vierde plaats.

Oranje begon dit jaar als de nummer 5 van de wereld. In de zomer stonden de voetbalsters vierde, maar na het teleurstellend verlopen EK zakten ze iets weg. Nederland werd op het EK in Engeland in de kwartfinales uitgeschakeld door Frankrijk.

In de top 10 wisselden ook Canada en Spanje van plaats. Canada is de nieuwe nummer 6 op de mondiale ranglijst.

Robin Frijns naar Formule E-team ABT Cupra

09.55 uur: Robin Frijns rijdt het komende seizoen in de Formule E voor het team van ABT Cupra. De 31-jarige Nederlander maakt de overstap van Envision Racing, waar hij sinds 2018 voor reed in de Formule E.

Frijns boekte in het verleden twee overwinningen in de Formule E, een competitie met elektrisch aangedreven racewagens. In totaal stond hij dertien keer op het podium in 76 races.

De Zwitser Nico Müller krijgt het tweede stoeltje bij ABT Cupra. Het team maakt zijn debuut in het FIA Formule E wereldkampioenschap, waar het partner wordt van ABT Sportsline.

Poolse tennisser Majchrzak positief bij dopingtest

07:57 uur De Poolse tennisser Kamil Majchrzak heeft enkele maanden geleden positief getest op doping. De 26-jarige Majchrzak ontkent dat hij bewust een verboden middel tot zich heeft genomen en wil zijn onschuld bewijzen. Om welk middel het gaat, meldt de speler niet.

„Ik heb verdrietig en moeilijk nieuws met jullie te delen”, schreef Majchrzak op Instagram. „Ik heb positief getest bij dopingcontroles in oktober en november. Ik heb nooit bewust een verboden substantie ingenomen. Op dit moment weet ik niet wat er is gebeurd en dit is een grote schok voor mij. Ik ben begonnen aan het moeilijkste gevecht uit mijn loopbaan, een gevecht om mijn onschuld aan te tonen en terug te keren in de sport waarvan ik hou.”

Majchrzak is de nummer 77 van de wereld. Afgelopen jaar reikte hij tot de halve eindstrijd in Pune en was hij kwartfinalist in Genève en Sofia. In 2019 reikte hij tot de derde ronde van de US Open, zijn beste resultaat op een grandslamtoernooi.

Denver Nuggets wint in NBA dankzij driepunter in slotseconde

07:40 uur Denver Nuggets hebben in de NBA een sensationele overwinning geboekt op Portland Trail Blazers. Het werd 121-120 voor de Nuggets dankzij een driepunter met nog slechts 9 tienden van een seconde op de klok.

Bij een achterstand van 120-118 legde Jamal Murray aan voor het laatste schot van de wedstrijd en de bal verdween in de basket, tot ontzetting van het publiek in het Moda Center in Portland. Murray kwam tot 21 punten, waarvan hij er 9 maakte met driepunters.

Nikola Jokic nam namens de Nuggets 33 punten voor zijn rekening en namens de thuisploeg was Damian Lillard goed voor 40 punten. Lillard was liefst negen keer succesvol met een poging tot een driepunter. Hij legde zeventien keer aan.

In de slotfase was het bijzonder spannend. In de laatste 2 minuten veranderde de ploeg die de leiding had maar liefst zeven keer. De Trail Blazers leken uiteindelijk een nipte thuiszege te boeken, maar werden in de laatste tel toch nog getrakteerd op de zesde nederlaag in eigen huis van het seizoen.

Denver Nuggets staat vierde in de Western Conference, de Trail Blazers staan achtste.