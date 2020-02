FIA schikt met Ferrari na ’motorengate’

De Ferrari-krachtbron werd vorig seizoen zwaar bekritiseerd. Na een teleurstellende eerste seizoenshelft ging de Scuderia na de zomerstop plots als een speer. Ferrari zou hebben gesjoemeld met de brandstoftoevoer. Die geluiden waren in de hele Formule 1-paddock onderwerp van gesprek. Max Verstappen betichtte het topteam dan ook van ’vals spelen’, nadat Ferrari plotseling ver terugviel in de Verenigde Staten. De Limburger lijkt nu maanden later gelijk te krijgen, want over de ’onschuld’ van Ferrari wordt met geen woord gerept.

Over de inhoud van de regeling worden geen mededelingen gedaan, meldt de FIA. De autosportfederatie laat ook weten dat het met Ferrari is overeengekomen dat onder meer de motoren door nieuwe, technische regels in de toekomst beter gemonitord kunnen worden.

