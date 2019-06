’Neerschieten baseballvedette Ortiz (43) was foutje’

Het lijkt een kwestie van persoonsverwisseling te zijn geweest, omdat Ortiz dezelfde kleding droeg als het echte doelwit, meldt AP. Deze man zou naast ’Big Papi’ in de club gezeten hebben.

De schietpartij zou gearrangeerd zijn door een lid van het Golf Kartel, een Mexicaanse bende. De dader heeft het motief vooralsnog niet prijsgegeven.

’Big Papi’ ligt nog altijd in het het ziekenhuis. Volgens de doktoren maakt hij het naar omstandigheden goed.

Ortiz speelde tussen 1997 en 2016 twintig seizoenen in de Major League Baseball, waarvan veertien voor Boston. De slagman won met de Red Sox drie keer de World Series, schopte het tien keer tot All Star en in 2013 werd ’Big Papi’ uitgeroepen tot beste speler (MVP). Drie jaar later zette hij een punt achter zijn carrière.