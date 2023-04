Braziliaanse coach haalt uit naar Ten Hag: ’Hij moet zijn mond houden’

Volgens Ferreira moet de 53-jarige Nederlander ,,zijn mond houden. Voetbal is fantastisch, maar er zijn dingen inhumaan. Negen wedstrijden in één maand! De coach van Manchester United klaagde onlangs dat Rashford geblesseerd is geraakt door het grote aantal wedstrijden. In de komende twee maanden moeten wij twee keer negen wedstrijden per maand spelen. Daarom moet hij zijn mond houden, want je weet niet wat je zegt.”

Ten Hag baalde onlangs van de blessure van Rashford. Tegen Everton (2-0 zege) viel de Engelse goalgetter uit. „Deze blessure had voorkomen kunnen worden. Dit was voor ons de derde wedstrijd in het tijdbestek van zes volle dagen, dat is te veel. Het is een idioot schema.” Volgens Ten Hag wordt er „bewust een risico genomen” door het programma zo vol te stoppen met wedstrijden. „Spelers kunnen niet zo snel herstellen.”

Erik ten Hag en Marcus Rashford Ⓒ ANP/HH

Het Braziliaanse Palmeiras speelde in 2022 72 wedstrijden in alle competities. Als United de finale haalt van de FA Cup en de Europa League komt de club dit seizoen aan 65 duels.