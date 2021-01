Dakar Rally: sluier af, helm op

Dania Akeel Ⓒ Anna Szmidt

AL ULA - Met de rechten van vrouwen in Saoedi-Arabië is nog steeds veel mis, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar beetje bij beetje krijgen ze meer vrijheid, en dat blijkt ook tijdens de Dakar Rally die momenteel door het Islamitische land jaagt. Twee Saoedische vrouwen, Dania Akeel en Mashael Alobaidan, doen volgend jaar mee aan de rally en roepen ook andere vrouwen op zich in te schrijven.