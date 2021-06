LIVE EK: Denzel Dumfries zet Oranje op 2-0

Vreugde bij de spelers van Oranje na de 1-0 van Memphis Depay. Ⓒ HH/ANP

Na de overwinning van het Nederlands elftal op Oekraïne (3-2) kan het elftal van bondscoach Frank de Boer zich al verzekeren van een plek in de achtste finales van het EK. Vanaf 21.00 uur is Oostenrijk de opponent in de Johan Cruijff ArenA.