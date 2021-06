EK voetbal

Statistieken: Invaller Kevin De Bruyne wijst België de weg na droomstart Denen

De EK-clash tussen Denemarken en België is geëindigd in een overwinning voor De Rode Duivels: 1-2. Het duel stond gedeeltelijk in het teken van Christian Eriksen, die afgelopen zaterdag tijdens Denemarken - Finland in elkaar zakte, maar met wie het inmiddels een stuk beter gaat. Bekijk de statieken ...